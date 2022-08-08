В РФ выявлены 17 862 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за последние сутки зафиксировали 17 862 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 18 730 561 случай заболевания.

За сутки были госпитализированы 1 252 человека. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение – в 47.

Выздоровели 8 721 человек с ранее диагностированным коронавирусом. Скончались 45 пациентов, у которых ранее выявили пневмонию и положительный тест на COVID-19.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен.

По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен. Кроме того, рост заболеваемости предстоящей осенью может быть связан с социальной активностью, поскольку граждане начнут возвращаться после отпусков на работу, в университеты и школы. По мнению вирусолога, новая волна продлится 1–2 месяца.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году рост заболеваемости коронавирусом пришелся на июнь и июль, а в августе и сентябре было снижение.

