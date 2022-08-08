Почти 90 тысяч пациентов получили помощь от персональных онкопомощников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года задействованные в проекте "Персональный онкопомощник" специалисты оказали помощь порядка 90 тысячам пациентов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"О возможности сопровождения пациент узнает еще при направлении к онкологу. Он получает карточку с данными помощника и контактным телефоном, по которому можно позвонить и проконсультироваться. Личное общение, понимание и поддержка, которую оказывают онкопомощники, очень важны для пациентов", – отметили в столичном комплексе социального развития.

В настоящее время в проекте задействованы свыше 80 специалистов, которые помогают пациенту записаться на прием, напоминают о записи, о необходимости сдачи анализов или прохождении диагностики.

В пресс-службе комплекса добавили, что информацию о возможности сопровождения человек получает при направлении к онкологу. Так, он получает карточку с данными помощника и контактами.

Уточняется, что единая цифровая платформа здравоохранения Москвы играет важную роль в реализации данного проекта.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице для онкологов организовали масштабную образовательную программу, состоящую из одного базового и 13 специализированных модулей.

По ее словам, в городе внедрен московский онкологический стандарт, позволяющий оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. А онкология является первым направлением, в котором внедряется ценностно-ориентированная медицина.

