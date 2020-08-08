Названы самые популярные в России породы кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне чаще заводят кошек мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек, рассказала Агентству "Москва" президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
"Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек", – отметила эксперт.
По ее словам, сибирские кошки традиционных окрасов также одни из самых популярных, поскольку неприхотливы в содержании. А бенгальские кошки выглядят как дикое животное. Пользуются спросом скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.
Шевченко рассказала, что россияне стали чаще заводить кошек в период самоизоляции, "потому что человеку хотелось иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть".
8 августа отмечается Всемирный день кошек. В честь праздника столичные ветеринары подвели итоги работы за год. С июля 2019 по июль 2020 года они приняли около 47 тысяч кошек. 40 тысяч владельцев питомцев обращались к услугам терапевта, 7 тысяч – к услугам хирурга.
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