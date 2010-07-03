Сотрудники Мосводостока переведены на усиленный режим работы

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Более 1,1 тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Учитывая неблагоприятный прогноз Гидрометцентра РФ на ближайшие сутки, для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения при выпадении обильных осадков все городские службы переведены на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

Сегодня вечером и завтра ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 18–23 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды на улицы города вышли 200 единиц спецтехники Мосводостока и более тысячи сотрудников предприятия.

Ранее федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении 8 августа. Трансляция передач была прервана текстовой заставкой.

В связи с непогодой Сергей Собянин напомнил горожанам, что до вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение. Мэр попросил москвичей соблюдать осторожность во время непогоды: не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также следить за поступающей от МЧС информацией.

В столичном главке МЧС сообщили, что вечером в четверг, 8 августа, в столицу придут ливни и шквалистый ветер. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы перевели на усиленный режим работы. Столичных рестораторов призвали приостановить работу летних веранд, укрепить все конструкции и закрыть зонты. Также для посетителей закрыты все столичные парки и Московский зоопарк.

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