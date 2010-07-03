Парки Москвы могут закрыть из-за непогоды

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Столичные парки могут закрыться в конце рабочей недели из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"В экстренных случаях, когда уполномоченным органом принято решение о запрете нахождения населения на парковых территориях, в парках немедленно прекращается работа аттракционов, кафе и торговых павильонов, завершаются все досуговые мероприятия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в экстренных случаях сотрудники охраны закрывают для посетителей парки, а его гостей в сопровождении специалистов отправляют в безопасные зоны. Собеседник агентства отметил, что в случае оповещения о непогоде от МЧС, они оперативно оповестят об этом горожан в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа и в течение дня в столице ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 8 августа до 9:00 9 августа.

По данным экспертов, холодная погода в столичном регионе поспособствовала росту спроса на утепленные модели одежды. Выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций – трикотажа, легких курток, закрытой обуви.

