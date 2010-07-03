Россиянам могут разрешить иногда работать удаленно

09:08
09:08
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
В России предложили разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно. Такую рекомендацию Минтруду направили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
Общественники предлагают ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ ("Режим рабочего времени") понятие "временная удаленная работа". По мнению авторов инициативы, это позволит защитить права работников, которые иногда по устной договоренности с руководителем работают не в офисе.
В Минтруде заявили, что готовы поддержать "любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения".
Ранее Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок. Сегодня за каждый день пребывания в служебной командировке сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивают сто рублей. Сотрудники же частных компаний получают по 700–800 рублей.
Также сообщалось, что жителей России, получающих маленькую зарплату, могут освободить от налога на доходы физических лиц. Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей.
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