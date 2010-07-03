Госслужащие просят увеличить командировочные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок, сообщает газета "Известия".
Свое обращение его представители направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина рассказала, что сейчас чиновники сталкиваются с дополнительными расходами сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни госслужащих.
Сегодня за каждый день пребывания в служебной командировке сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивают сто рублей. Сотрудники же частных компаний получают по 700–800 рублей.
По словам председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова, в Якутии на 100 рублей можно купить только бутылку воды. "Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе", – считает он.
Также чиновники имеют право получить компенсацию расходов для аренды жилья в командировке, максимальный размер которой – 550 рублей в сутки. При отсутствии подтверждающих документов они могут рассчитывать всего на 12 рублей.
При этом транспортные расходы возмещаются чиновникам без оговорок. Хотя документ предусматривает, что, например, летать на самолетах они должны только эконом-классом.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых состоятельных российских чиновников и депутатов.
Как пояснило издание, за основу при составлении списка взяли совокупный семейный доход, который задекларировали госслужащие и парламентарии, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который также является основателем группы компаний "Владимирский стандарт". В прошлом году его доход составил порядка 9,97 миллиарда рублей.
За ним следует вице-председатель законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков. Его состояние оценивают в 1,9 миллиарда долларов, а за 2018 год депутат задекларировал доход, равный 4,46 миллиарда рублей.
В топ-3, по версии Forbes, также попал депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он известен как хозяин местной кондитерской фабрики "Славянка". В 2018 году семья Гусева получила доход 2,84 миллиарда рублей.
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