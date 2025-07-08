Московский "Клуб своих" поздравил семьи участников СВО с Днем семьи, любви и верности

Фото: moscow.er.ru

"Клуб своих" на площадке Центрального академического театра Российской армии провел встречу с семьями участников СВО. Она была приурочена ко Дню семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Мероприятие прошло при поддержке МГРО "Единой России", столичного "Женского движения Единой России" и регионального отделения ВОД "Матери России".

Ключевым событием встречи стало праздничное дефиле, в котором поучаствовали женщины из семей участников спецоперации. Участницы вышли в стилизованное одежде от отечественных дизайнеров, специально подобранной для каждой и изготовленной на заказ. В качестве моделей были не только жены и матери военных, но и дочери.



"Две недели подготовки, примерки, репетиции. Девчонки были такие счастливые – словами не передать! И это очень важно. И когда я увидела их в этих костюмах, у меня навернулись слезы. Это было очаровательно, красиво и очень трогательно", – сказала замруководителя исполнительного комитета столичной "Единой России" Ирина Елиферова.

Она также выразила благодарность дизайнерам за подбор участницам оригинальных образов. По ее словам, такой формат мероприятий в поддержку участников СВО и их родных, как "Клуб своих", – часть большой работы, которую партия проводит в рамках реализации основных направлений народной программы "Единой России".

"Организаторы дали прекрасную, на мой взгляд, возможность женщинам почувствовать себя женщинами. Несмотря на то что сейчас все родственницы бойцов – участницы дефиле проходят не самый простой этап своей жизни", – высказалась вдова Героя Луганской Народной Республики Татьяна Алиходжина.

Встреча завершилась вручением подарков и благодарственных писем в честь Дня семьи, любви и верности, а также фотосессией.

Как отметила директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, сотрудничество с "Единой Россией" ведется уже больше года. С ее слов, каждое проведенное мероприятие демонстрирует не партийный флаг, а человечность.

"<...> Я думаю, что в следующем сезоне мы обязательно придумаем для нашего "Клуба своих" новые форматы, возможно, что-то организуем и для детей участников СВО", – добавила она.

Ранее Московская "Единая Россия" провела праздник для детей из Курской области, которые проводят летние каникулы в подмосковном лагере "Лесная поляна". Всего в лагере более 100 детей. Для ребят подготовили аквагрим, мастер-классы, стринг-арту, а также концертную программу.