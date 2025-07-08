Московская "Единая Россия" организовала в лагере праздник для детей из Курской области

Фото: телеграм-канал "ЕРМосква"

Московская "Единая Россия" организовала праздник для детей из Курской области, которые проводят летние каникулы в подмосковном лагере "Лесная поляна". Об этом сообщает пресс-служба Московского городского регионального отделения фракции.

Всего в лагере находятся свыше 100 детей из Курской области. Праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели активистки "Женского движения Единой России" Москвы и регионального отделения всероссийского общественного движения (ВОД) "Матери России" по столице.

Активисты городского центра профессионального и карьерного развития и студенческих парламентских клубов подготовили для ребят аквагрим, мастер-классы по лепке из пластилина и стринг-арту. Концертную программу с русскими народными и патриотическими песнями представили обучающиеся Московского государственного института культуры.

"Активистки московского "Женского движения Единой России" регулярно приезжают в "Лесную поляну" с подарками, гуманитарной помощью и приятными сюрпризами для детей. Раньше мы принимали здесь беженцев с Донбасса, а сейчас тут отдыхают дети из Курска и Курской области", – рассказал руководитель рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Максим Руднев.

Он подчеркнул, что ребятам необходимы положительные эмоции, поэтому программу для них постарались сделать максимально интересной. Мероприятие также стало символом поддержки ребят, которую активисты оказывают в условиях непростой жизненной ситуации.

Также Руднев обратил внимание, что важнейшая часть народной программы партии – это помощь участникам спецоперации и жителям приграничных территорий. Работа в этом направлении никогда не останавливается, напомнил он.

Юные жители Курской области проводят уже вторую смену в этом лагере. На празднике активисты с ними водили хороводы и пели песни о России. Также ребят угостили мороженым фабрики "Чистая линия", рассказала председатель регионального отделения ВОД "Матери России" по Москве Ирина Елиферова.

"Огромное спасибо всем, кто присоединился к этой поездке. Поздравляем всех с Днем семьи, любви и верности! Здоровья, счастья, любви и благополучия", – добавила она.

Между тем более 50 культурных площадок Москвы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. До 13 июля горожане и туристы могут посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия.

В частности, 12 июля в парке "Фили" пройдут лекции, мыльное шоу и мастер-классы. Фольклорные представления и модный показ дизайнеров будут ждать гостей в саду "Эрмитаж" 13 июля.