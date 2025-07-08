Стартовал региональный трудовой проект "Москвич"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Начался региональный трудовой проект "Москвич", в рамках которого молодые люди помогают в строительстве, дежурят на станциях МЦК, МЦД и железнодорожных вокзалах и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что этим летом на благо города трудятся более 500 человек. Все они участники Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов (МосРСО). Проект "Москвич" продлится до 31 августа. Он позволит молодежи проявить себя на рабочих площадках, а также в спорте, творчестве, медиапроектах во внерабочее время.

"Москвич" открыт для каждого столичного студента или школьника старше 14 лет. До 20 июля идет набор на различные направления: педагогическое, сельскохозяйственное, медицинское, сервисное. Можно записаться в отряды проводников и трудовые отряды подростков.

Например, студенты медицинских вузов заняты в Научно-исследовательском институте имени Н. В. Склифосовского, в клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко и аптеках.

Строительные отряды работают в компаниях АО "МОЭК", ПАО "Россети" и на объектах Московского метрополитена. Кроме того, они помогают в строительстве общежитий Российского университета дружбы народов и ряда других объектов.

В структурных подразделениях АО "Федеральная пассажирская компания" "Москва-Киевская" и "Николаевка" трудятся проводники пассажирских вагонов. В аэропорту Внуково на стойках регистрации и в транспортировке багажа работают ребята из сервисных отрядов.

Школьники в возрасте от 14 до 17 лет продают мороженое в парках, сопровождают детей на аттракционах и в зонах активного отдыха, а также дежурят на станциях МЦК, МЦД и железнодорожных вокзалах.

Для участников проекта "Москвич" организовываются и внерабочие мероприятия. Например, "Фестиваль дворовых игр", где можно сыграть в резиночки и классики. На фестивале "Столица творчества – работаем и создаем" школьники и студенты смогут показать свои творческие навыки. Например, перепеть музыкальные хиты или представить авторские песни с живым инструментальным исполнением и аранжировкой.

Пройдет конкурс и в социальных сетях. В течение 1,5 месяца участники будут вести в соцсетях рубрику "Дневник "Москвича", рассказывая о своей работе в городе.

После завершения программы будет сформирован рейтинг отрядов, он будет складываться из посещаемости мероприятий, качества ведения соцсетей, степени вовлеченности. Это поможет определить лучший студенческий отряд этого года.

В рамках проекта участники получат трудовой опыт и первую зарплату. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что каждый внесет свой вклад в жизнь столицы.

"Проект "Москвич" – про реальную пользу, про включенность и про город, жизнь в котором ребята помогают делать еще лучше", – подчеркнула Савинкина.

Деятельность МосРСО поддерживается проектом "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее стало известно, что участники платформы "Город идей" смогут поделиться своими предложениями о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках проекта "Путешествие в Рождество".

Он предлагает гостям города и москвичам театрализованные представления, ледовые шоу, мастер-классы и многое другое на протяжении более 10 лет. В рамках "Путешествия в Рождество" в столице также устанавливаются праздничные домики, в которых можно купить сувенир или угощение.