"Известия": кабмин одобрил рубку деревьев у Байкала для восстановления лесов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки к законопроекту о защите Байкала, которые разрешают вырубку леса для восстановления экосистемы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в правительстве и текст документа.

В соответствии с предлагаемыми изменениями сплошные рубки будут разрешены только в случае необходимости ликвидации "погибших лесных насаждений", которые больше не способны выполнять свои функции по формированию среды обитания, защите водоемов, поддержанию санитарно-гигиенических условий и других полезных задач.

Причем поправки касаются только отдельных территорий вокруг озера. Список конкретных участков для проведения таких рубок будет утверждать кабмин на основе решения комиссии по охране Байкала и социально-экономическому развитию природной территории. Также будет учитываться мнение Российской академии наук (РАН).

Журналисты отмечают, что проект позволяет переводить некоторые участки лесного фонда в другие категории. Это возможно, например, для строительства и ремонта инфраструктуры, которая защищает территорию от опасных природных процессов. Кроме того, это касается дорог, объектов жизнеобеспечения и кладбищ.

Ожидается, что новые правила начнут действовать с марта 2026 года.

Ранее депутаты призвали не развивать массовый туризм в местах с уникальной природой, например, на Байкале, Камчатке или в Якутии. Авторы инициативы подчеркнули важность экологической составляющей и необходимость защиты природных территорий от антропогенной нагрузки.

Кроме того, парламентарии считают, что туристов следует размещать в городах с подходящей инфраструктурой, а посещения природных объектов должны быть ограничены "штучными" турпродуктами.