Медведев передал в дар храму Петра и Февронии икону Божией Матери Нечаянная радость

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Дмитрий Медведев передал в дар храму Петра и Февронии Муромских от себя и своей супруги икону Божией Матери Нечаянная радость, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл сегодня освятил храм Петра и Февронии Муромских, находящийся в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга.

"Позвольте сердечно вас поздравить с праздником, с Днем памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, с Днем семьи, любви и верности… пожелать вам многие блага и лета, и еще раз сердечно поздравить с чином освящения этого прекрасного храма…", – сказал Медведев, посетивший церемонию.

Политик также добавил, что счастлив присутствовать на освящении храма и вспомнил, как выглядели окрестности поселка раньше.

Ранее сообщалось, что храм в честь Петра и Февронии появится на юго-востоке Москвы. Здание строят по индивидуальному проекту. Церковь будет выполнена в традициях псковской и новгородской архитектуры. Она сможет вместить вместить около 500 прихожан.