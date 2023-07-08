Жителей Москвы предупредили о грозе 8 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 8 июля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, по области местами сильный. В отдельных районах прогнозируется гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 12 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до середины 8 июля из-за грозы, сильных дождей и порывистого ветра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все коммунальные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы из-за непогоды.

В Москве продлили повышенный уровень погодной опасности из-за дождей