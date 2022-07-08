Терапевт назвала оптимальную температуру для кондиционера

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Кондиционер нужно устанавливать на температуру 22–25 градусов в жару. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Александрову.
По ее словам, искусственно созданная температура ниже 22 градусов негативно скажется на здоровье. Она отметила, что для организма вреден резкий перепад температур.
"Поэтому если вы входите с улицы, где 26–30 градусов, в помещение, не стоит устанавливать температуру в 18 градусов", – рекомендовала специалист.
Александрова отметила, что такой стресс может спровоцировать обострение хронических заболеваний, например тонзиллита или фарингита. Терапевт рекомендовала для начала позволить телу остыть, а после дать ему адаптироваться к новой температуре.
К переохлаждению может привести и сочетание включенного кондиционера и открытых окон и дверей.
Ранее терапевт Нэя Георгиева предупредила, что использование кондиционера может привести к заражению тяжелым инфекционным заболеванием. Специалист объяснила, что влажные и сырые места – прекрасное место для размножения бактерий, в том числе легионелл, приводящих к заболеванию легких с осложнениями. Поэтому очень важно периодически прочищать фильтры кондиционера, добавила Георгиева.
В России в 2 раза вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы
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