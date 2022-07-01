Терапевт предупредила о риске заражения инфекцией при использовании кондиционера

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Терапевт Нэя Георгиева предупредила, что использование кондиционера может привести к заражению тяжелым инфекционным заболеванием, сообщает "Лента.ру".
"Если вы чувствуете от кондиционера неприятный запах, скорее всего, в фильтре либо на испарителе завелся грибок", – рассказала она.
Специалист объяснила, что влажные и сырые места – прекрасное место для размножения бактерий, в том числе легионелл, приводящих к заболеванию легких с осложнениями. Поэтому очень важно периодически прочищать фильтры кондиционера, добавила Георгиева.
Эксперт также напомнила, что следует исключить летом большие перепады температуры и не стоит находиться под прямым потоком холодного воздуха из кондиционера. По ее словам, это ослабляет иммунитет, что приводит к быстрому заражению ОРВИ.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о правилах использования кондиционера в жаркую погоду. По словам специалиста, важно не допускать сильного перепада между температурой на улице и в помещении. Максимальная разница должна составлять 6 градусов, подчеркнул эксперт.
Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит, предупредил врач.
В России в 2 раза вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы
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