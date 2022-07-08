В МО РФ рассказали о зверствах немцев, бежавших в 1944 году из Одессы

Фото: odessa1944.mil.ru
Министерство обороны РФ опубликовало архивы, свидетельствующие о том, что во время отступления из Одессы во время Великой Отечественной войны германские и румынские войска массово убивали мирных граждан.
Документы опубликованы на официальном сайте российского военного ведомства в новом мультимедийном историческом разделе, посвященном Одесской наступательной операции 26 марта – 14 апреля 1944 года.
"В последние дни пребывания в городе немцы в своей звериной ненависти к советскому народу совершали массовые кровавые расправы над одесситами. Немецкие и румынские солдаты открывали пулеметный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам", – говорится в донесении 3-го Украинского фронта в Главное политическое управление РККА.
Также опубликованы выписки из записных книжек румынских военнопленных, в которые описаны первые дни оккупации города. В частности, описывается казнь евреев и коммунистов 23 октября.
"<...> на каждом перекрестке были расстрелянные мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь день, чтобы их могло видеть остальное население", – писал сержант 10-й румынской дивизии Константин Базаджан.
Отмечается, что для мирных жителей Одессы приход советских войск означал освобождение от гнета и унижений немецко-фашистских захватчиков. Оккупация длилась 907 дней. За это время погибли 82 тысячи горожан, а 78 тысяч человек были отправлены на принудительные работы в Германию.
Ранее Минобороны РФ опубликовало исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. В частности, была обнародована докладная записка начальника Украинского штаба партизанского движения, в которой говорится о снабжении немцами отрядов УПА и бандеровских группировок продуктами питания, оружием и новым обмундированием.
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