В МО РФ рассказали о зверствах немцев, бежавших в 1944 году из Одессы

Фото: odessa1944.mil.ru

Министерство обороны РФ опубликовало архивы, свидетельствующие о том, что во время отступления из Одессы во время Великой Отечественной войны германские и румынские войска массово убивали мирных граждан.

Документы опубликованы на официальном сайте российского военного ведомства в новом мультимедийном историческом разделе, посвященном Одесской наступательной операции 26 марта – 14 апреля 1944 года.

"В последние дни пребывания в городе немцы в своей звериной ненависти к советскому народу совершали массовые кровавые расправы над одесситами. Немецкие и румынские солдаты открывали пулеметный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам", – говорится в донесении 3-го Украинского фронта в Главное политическое управление РККА.

Также опубликованы выписки из записных книжек румынских военнопленных, в которые описаны первые дни оккупации города. В частности, описывается казнь евреев и коммунистов 23 октября.

"<...> на каждом перекрестке были расстрелянные мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь день, чтобы их могло видеть остальное население", – писал сержант 10-й румынской дивизии Константин Базаджан.

Отмечается, что для мирных жителей Одессы приход советских войск означал освобождение от гнета и унижений немецко-фашистских захватчиков. Оккупация длилась 907 дней. За это время погибли 82 тысячи горожан, а 78 тысяч человек были отправлены на принудительные работы в Германию.

Ранее Минобороны РФ опубликовало исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. В частности, была обнародована докладная записка начальника Украинского штаба партизанского движения, в которой говорится о снабжении немцами отрядов УПА и бандеровских группировок продуктами питания, оружием и новым обмундированием.