Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

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Министерство обороны РФ в рамках проекта "Без срока давности", посвященного событиям Великой Отечественной войны, рассекретило документы об операции советских войск по освобождению Польши от фашистов. Они опубликованы на сайте ведомства, сообщает портал News.ru.

Выписки из военных журналов и их сканы находятся специальном разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". В них можно найти упоминания о негативном отношении поляков к немцам. Первые встречали красноармейцев как освободителей, а вторые опасались ухода советских солдат, полагая, что жители Польши могут учинить беспорядки.

В представленных документах можно найти и один из рапортов маршала Жукова, направленный Государственному комитету обороны. "Стремительное продвижение наших войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие", – говорится в сообщении.

Кроме того, в материалах содержатся упоминания о зверствах немецких солдат, которые экспериментировали над пленными, пытали их и варили мыло из человеческого жира.

Ранее Главархив в преддверии 9 мая рассекретил документы о работе эвакуационных госпиталей во время обороны Москвы. Их нашли в стене во время ремонта в одном из хранилищ медицинской документации. Бумаги изучили, оцифровали и опубликовали в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

