В Госдуме оценили предложение Голиковой выдать жилье всем бездомным

Фото: Агентство "Москва"
Идея предоставления жилья всем бездомным является нереализуемой, поскольку в России существует огромная очередь на его получение из представителей других социально уязвимых категорий населения, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Ряд озвученных мер я всячески поддерживаю, но что касается жилищного вопроса, то при том уровне существующего финансирования я пока слабо представляю, как это реализовать. У нас очень большая очередь на получение жилья ветеранами боевых действий, инвалидами, сиротами", – сказал он.
По словам Нилова, нередко к категории лиц без определенного места жительства относятся люди, занимающиеся бродяжничеством, противоправными действиями и ведущие асоциальный образ жизни.
"Соответственно, в данном вопросе нужно комплексно подходить и расставлять приоритеты. И даже если выдавать жилье по социальному найму, то оно должно окупаться за счет того, что эти граждане будут работать и оплачивать его, а не просто жить как иждивенцы", – отметил депутат.
Он полагает, что помочь бездомным можно за счет корректировки некоторых законодательных барьеров и освобождения их от уплаты пошлины при получении документов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству труда и социальной защиты и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства". Данная мера поможет измерить целесообразность необходимых решений в области профилактики бездомности.
Кроме того, Голикова поручила Минстрою и Минфину рассмотреть возможность введения бездомных в очередь на социальный найм жилья. Еще одно распоряжение касается обеспечения бездомных медицинской помощью, а также изменения размера госпошлины на оформление паспорта для таких лиц.
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