Врач назвала болезни, при которых нельзя купаться в море и загорать

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Летний отдых на пляже возле водоема может быть противопоказан людям с хроническими заболеваниями, предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Она подчеркнула, что людям с заболеваниями кожи не рекомендовано загорать, так как ультрафиолет провоцирует развитие опухолей, из-за чего ситуация с онкологией может обостриться. Однако им полезно купаться в море, потому что это оказывает положительное влияние на состояние наружного покрова тела.
Избегать нахождения на солнце следует и тем, у кого была меланома – разновидность рака кожи, а также людям с выявленными новообразованиями, в том числе доброкачественными.
Егорова уточнила, что противопоказанием к походу на пляж должны стать и симптомы ОРВИ, так как в подобном состоянии нельзя перегреваться. Людям с аутоиммунными патологиями, особенно в стадии обострения, тоже необходимо отказаться от принятия солнечных ванн, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист предупредила, что небезопасно находиться на открытом солнце людям с витилиго и солнечной крапивницей (фотодерматитом).
Ранее о том, как правильно загорать и какие болезни может спровоцировать воздействие солнца, рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. Она подчеркнула, что летом влияние на человека оказывает не только ультрафиолет, но также и инфракрасные лучи и влажность воздуха.
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