Минкульт разработал рекомендации по дезинфекции произведений искусств

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минкульт разработал рекомендации по дезинфекции произведений искусства и предметов экспозиции для музеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, культурным учреждениям предписано исключить негативное влияние на предметы искусства и свои коллекции. Кроме того, в рекомендациях имеется список дезинфицирующих средств, которые необходимо применять.

В то же время в ведомстве отметили, что перечень может быть скорректирован в соответствии с особенностями музея. Дезинфекция должна проводиться лишь реставраторами или специально аттестованным персоналом.

Помимо этого, в документе прописана необходимость подготовки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Также материал содержит рекомендации по проведению сухой и влажной уборки.

"Для организации указанной работы Минкультуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям, а также в адрес региональных министерств культуры всех 85 субъектов РФ для последующего доведения до региональных, муниципальных и частных музеев", – сообщили в пресс-службе Минкульта.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора рассказали о новом режиме работы музеев Москвы. Он организован в соответствии с правилами санитарной безопасности. Сотрудники должны быть разделены по принципу цеховой работы и работать посменно.

Кроме того, поток людей на входных группах разводят. Особое внимание в столичных музеях уделяют социальному дистанцированию.