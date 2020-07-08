На некоторых участках дорог могут увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Порог скоростного режима могут увеличить на некоторых участках дорог до 150 километров в час, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина.
Он отметил, что это возможно при развитии стандартизации по обслуживанию трасс. При этом в настоящее время существует вероятность увеличения предела скорости до 130 километров в час на высокоскоростных участках дорог. Именно на такую скорость рассчитаны современные документы по стандартизации.
Понарьин сообщил, что скорость 150 километров в час является пределом проектирования четырехполосных дорог первой категории, которые размечаются разделительной полосой.
"Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги", – отметил Понарьин.
Ранее о плане повышения скоростного лимита до 150 километров в час на платных трассах рассказывал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко. Он отмечал, что сейчас на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час. С учетом нештрафуемого порога в 20 километров в час получается скорость 150 километров в час.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих недавно сообщил, что ведомство предложит россиянам механизмы инвестиций в строительство инфраструктуры.
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