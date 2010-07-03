Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским роликом

Полиция Тобольска оригинально пригласила молодых людей на службу в органы внутренних дел. Правоохранители сделали видео в формате трейлера кино про супергероев. Ими стали сотрудники МВД.
Ролик опубликовали в группе местной полиции в социальной сети "ВКонтакте". Его авторы "беззаконию и хаосу" противопоставляют патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС, называя их "народными героями".
Представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева пояснила, что это она придумала идею для видео. Начальник штаба договорился с местным жителем, который снимает короткометражки и клипы. По словам Копшаевой, видеозапись рассчитана на людей 20–35 лет, передает РИА Новости.
"Не все знают, в чем заключается обязанность сотрудников полиции. Посмотрят, вдруг появится желание прийти к нам на службу", – добавила она.
К 8 Марта уфимские инспекторы сняли ролик "День без женщин". В 40-секундном видео показан перекресток, по которому на большой скорости по идеальным траекториям передвигаются автомобили, велосипедисты и пешеходы, не мешая друг другу и не создавая опасных ситуаций.
Зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину кадры возмутили. Она считает, что такое поздравление неактуально. По утверждению Пушкиной, ученые доказали, что женщины управляют машинами внимательнее и аккуратнее мужчин. В МВД по Башкирии отметили, что идея заключалась в том, чтобы напомнить мужчинам о соблюдении ПДД.
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