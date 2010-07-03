Москвичей предупредили о звонках из недобросовестных медцентров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Москвичей предупредили об участившихся звонках из недобросовестных коммерческих медцентров, которые навязывают свои услуги. Пользуясь популярностью программы "Здоровая Москва", их сотрудники зовут горожан на платное обследование, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как подчеркнули в столичном Депздраве, в рамках программы "Здоровая Москва" все обследования совершенно бесплатные. Их можно пройти в одном из 46 павильонов, которые работают в московских парках все лето с 08:00 до 22:00.
В павильонах здоровья врачи делают анализ крови, ЭКГ и УЗИ, а по выходным там работают мобильные флюорографы. Пройдя весь комплекс обследований, пациент получит подробное медицинское заключение – паспорт здоровья.
Специалисты Депздрава напомнили, что в коммерческих медцентрах направляют своих клиентов на платные процедуры, а в павильонах "Здоровая Москва" терапевты при необходимости посоветуют обратиться профильному специалисту в поликлинику.
Ранее сообщалось, что в 46 павильонах здоровья в столичных парках горожане могут пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Общая диагностика занимает около одного часа. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
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