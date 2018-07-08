Солнце, вернись! Москвичам пообещали передышку от ливней и гроз

Передышку от дождей пообещали москвичам синоптики в начале следующей недели, передает телеканал Москва 24.
По прогнозам, в понедельник, 9 июля, будет облачно с прояснениями. Местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Совсем без дождей не обойдется, отметили специалисты. Однако циклон уже уходит, поэтому осталось переждать всего один по-настоящему ненастный вечер, заверили они.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье высокая вероятность дождей и ливней в столичном регионе сохранится и в вечерние часы. Ночью "они будут ослабевать, но небольшого характера дожди будут возможны и до утра", добавил метеоролог.
Кроме того, в МЧС предупредили, что вечером 8 июля в столице ожидается гроза. В порывах ветер будет набирать скорость до 17 метров в секунду.
На следующей неделе, несмотря на кратковременные дожди, в город вернутся жара. Как уточнили синоптики, это случится в четверг, 12 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов.
Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого из-за ливней. В ночь с 7 на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков, а днем в воскресенье ливни продолжились. Последствия непогоды в городе устраняли почти 300 бригад "Мосводостока" .
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: