Солнце, вернись! Москвичам пообещали передышку от ливней и гроз

Передышку от дождей пообещали москвичам синоптики в начале следующей недели, передает телеканал Москва 24.

По прогнозам, в понедельник, 9 июля, будет облачно с прояснениями. Местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Совсем без дождей не обойдется, отметили специалисты. Однако циклон уже уходит, поэтому осталось переждать всего один по-настоящему ненастный вечер, заверили они.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье высокая вероятность дождей и ливней в столичном регионе сохранится и в вечерние часы. Ночью "они будут ослабевать, но небольшого характера дожди будут возможны и до утра", добавил метеоролог.

Кроме того, в МЧС предупредили, что вечером 8 июля в столице ожидается гроза. В порывах ветер будет набирать скорость до 17 метров в секунду.

На следующей неделе, несмотря на кратковременные дожди, в город вернутся жара. Как уточнили синоптики, это случится в четверг, 12 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого из-за ливней. В ночь с 7 на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков, а днем в воскресенье ливни продолжились. Последствия непогоды в городе устраняли почти 300 бригад "Мосводостока" .