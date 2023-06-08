Москвичам рассказали о погоде 8 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В четверг, 8 июня, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Ожидается, что температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 9 градусов, а по области – до 6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что летняя жара установится в столице только в июле.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, пообещала москвичам температуру до 20 градусов в День России, 12 июня.

Жителям столицы рассказали, когда жара придет в Москву