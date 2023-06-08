Эксперт по фэншуй назвала пять комнатных растений, которые приносят счастье

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Комнатные растения спатифиллум, фиалка, хлорофитум, кислица и мирт принесут в дом любовь, семейную гармонию и счастье. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Живые домашние цветы обладают сильной энергетикой. Поэтому от их выбора зависит атмосфера в помещении, пояснила Рунова. Одно из самых благоприятных растений для дома – спатифиллум. В народе его еще называют "Женским счастьем", так как оно помогает одиноким девушкам встретить свою вторую половину. По фэншуй этот цветок связан с энергией семейного благополучия, отметила эксперт.

Также обрести любовь помогают кислица (другое название – оксалис) и мирт. Тем, кто уже в браке, присутствие этих растений в доме подарит счастье и взаимопонимание, говорит Рунова.





Олеся Рунова эксперт по фэншуй Семьям, в которых часто ссорятся, можно посоветовать посадить фиалки. Энергия этих цветов поможет наладить отношения, принесет любовь и гармонию.

Кроме того, эксперт порекомендовала посадить хлорофитум. Это растение неприхотливо в уходе, а с точки зрения фэншуй оно наполняет дом позитивной энергией. В семейную жизнь цветок приносит покой и счастье. При этом для растений необходимо найти удачное место в квартире. "Есть риск, что неверно расставленные цветы могут отдавать свою отрицательную энергию, тем самым полностью нейтрализовав положительную", – предупредила эксперт.

В частности, любые комнатные растения нельзя ставить в спальне. Цветы чрезмерно увеличивают активную энергию ян, тогда как для нормального сна должна преобладать пассивная инь, заключила Рунова.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала, какие изображения негативно влияют на энергетику дома. Она не рекомендует использовать в интерьере картины с увядающими растениями. От них исходит мертвая энергия инь, из-за которой все в квартире начинает происходить медленно, пояснила специалист.

