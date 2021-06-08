Фото: телеграм-канал Hue

Жительница ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей. Информация об этом появилась на местном портале IOL.

В материале отмечается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг в ночь на 8 июня родила семь мальчиков и трех девочек будучи на восьмом месяце беременности. При этом врачи были уверены, что одновременно на свет появятся восемь малышей.

Предыдущий рекорд был установлен совсем недавно – 4 мая 2021 года.

Тогда 25-летняя жительница Мали Халиме Сиссе родила девятерых детей. Ранее на скрининге в больнице малийской столицы Бамако медики сообщали о семи плодах.