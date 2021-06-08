Эксперт рассказала, кто будет уходить в неоплачиваемый годовой отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперт в построении бизнеса с удаленными сотрудниками Евгения Тудалецкая в беседе с Москвой 24 заявила, что крупные компании могут начать активнее применять практику саббатикала – длительного отпуска, во время которого за сотрудником сохраняется должность, а иногда и оклад.
Ранее Сбербанк разрешил работникам уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до года, а также три месяца в году работать в удаленном формате. В этот период сотрудник может реализовывать любые свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. Сбербанк гарантирует, что сохранит место своего сотрудника и его должность.
"В первую очередь это можно связать с попыткой крупных компаний сохранить кадровый резерв. С одной стороны, человек, который берет осознанно отпуск за свой счет на длительный срок, имеет какую-то причину. Чтобы морально он чувствовал какие-то гарантии того, что в любой момент может вернуться, так спокойнее", – сказала Тудалецкая.
По мнению специалиста, переживать из-за того, что сотрудник потеряет квалификацию, не стоит, поскольку крупные компании, как правило, имеют корпоративные системы переобучения. "Если за год какие-то изменения происходят, то всегда каким-то образом регламентировано обучение. То есть у крупных компаний нет рисков в плане некомпетентного сотрудника: даже если человек не соответствует, его дотянут своими процедурами переобучения", – пояснила собеседница Москвы 24.
Вместе с тем Тудалецкая уверена, что такое решение компаний, в частности Сбербанка, может привлечь на работу молодое поколение, уже привыкшее в поисках себя постоянно пробовать новое.
"Если раньше было все по сценарию, то сейчас они через практику принимают решения: попробовали, не понравилось – взяли и кардинально сменили деятельность. Нынешнее молодое поколение нужно привлекать. Для них этот ход от Сбербанка будет интересным в плане легкости принятия решений", – подытожила эксперт.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии с удаленной работой за июнь 2021 года. Их назвали эксперты сервиса "Работа.ру". Было установлено, что наибольший заработок – до 300 тысяч рублей в месяц – может ожидать аналитиков 1C и глав отделов интернет-маркетинга.
Следом в списке высокооплачиваемых позиций идет HR-директор. За работу на такой должности можно получать от 250 тысяч рублей. Порядка 180 тысяч рублей готовы платить менеджерам по работе с клиентами в типографской компании и разработчикам.
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