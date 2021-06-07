Сбербанк разрешил работникам уходить в неоплачиваемый отпуск на год

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Сбербанк разрешил работникам уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до года, а также три месяца в году работать в удаленном формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

"Если сотруднику Сбера нужен карьерный тайм-аут, то по договоренности с руководителем можно оформить долгосрочный неоплачиваемый отпуск. В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. А компания сохранит ценного сотрудника", – говорится в материале.

Уточняется, что перерыв может длиться от одного до 12 месяцев, а завершить его можно будет в любой момент. Кроме того, Сбербанк гарантирует сохранить место сотрудника и его должность.

В банке также рассказали, что в настоящее время есть три формата работы: из офиса, удаленно и смешанный. Теперь у сотрудников появилась возможность три месяца в году работать удаленно из другого региона страны, при этом сохранять все корпоративные льготы.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил новый сервис аренды автомобилей "СберАвтоподписка" на срок от полугода до трех лет.

Его услуги доступны для россиян в возрасте от 21 года с водительским стажем в категории B не менее года. Плата за пользование сервисом вносится ежемесячно, она включает в себя все побочные расходы, в том числе страховку, техосмотр, замену шин и налоги. Первый взнос за услуги сервиса не взимается.