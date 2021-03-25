Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:10

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

экономика

Фото: depositphotos/albund

Сбербанк занял первое место в рейтинге 100 самых надежных российских банков 2021 года по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

Вторую строчку занял Райффайзенбанк, который является фаворитом минувшего года. Тройку лидеров замкнул Росбанк. Кроме того, в топ-10 вошли ИНГ Банк (Евразия), Эйч-Эс-Би-Си Банк, "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, Чайна Констракшн Банк. Максимально надежными госбанками признаны ВТБ и Газпромбанк, уточняет Forbes.

Самым надежным частным банком остался Альфа-Банк, который занял 27-ю строчку рейтинга. Сотое место занял банк "Национальный стандарт". При составлении рейтинга специалисты учитывали данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева заявила, что не существует ситуаций, при которых гражданин может взять деньги в микрофинансовой организации с минимальными для себя рисками.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать