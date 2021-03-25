Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

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Сбербанк занял первое место в рейтинге 100 самых надежных российских банков 2021 года по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

Вторую строчку занял Райффайзенбанк, который является фаворитом минувшего года. Тройку лидеров замкнул Росбанк. Кроме того, в топ-10 вошли ИНГ Банк (Евразия), Эйч-Эс-Би-Си Банк, "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, Чайна Констракшн Банк. Максимально надежными госбанками признаны ВТБ и Газпромбанк, уточняет Forbes.

Самым надежным частным банком остался Альфа-Банк, который занял 27-ю строчку рейтинга. Сотое место занял банк "Национальный стандарт". При составлении рейтинга специалисты учитывали данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева заявила, что не существует ситуаций, при которых гражданин может взять деньги в микрофинансовой организации с минимальными для себя рисками.