Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты сервиса "Работа.ру" назвали самые высокооплачиваемые вакансии с удаленной работой за июнь 2021 года, передает РИА Новости.
Было установлено, что наилучший заработок – до 300 тысяч рублей в месяц – может ожидать аналитиков 1C и глав отдела интернет-маркетинга.
В случае аналитиков речь идет о наличии высшего технического или экономического образования, а также опыта работы с конфигурациями на платформе 1С.
"Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS", – добавили в "Работа.ру".
Соискатели на позицию руководителя отдела интернет-маркетинга должны иметь не менее 3 лет опыта. Им также необходимо предоставить портфолио и продемонстрировать владение навыками копирайтинга, дизайна и принципами работы контекста и таргетинга.
Немногим менее высокооплачиваемая позиция – HR-директор. За работу в такой должности можно получать от 250 тысяч рублей. Порядка 180 тысяч рублей готовы платить менеджеру по работе с клиентами в типографской компании и разработчику полного стека.
Согласно данным исследовательского центра Super Job, наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге в июне текущего года напрямую связаны с IT-сферой. В столице за 300 тысяч рублей ищут IT-архитектора, а в Санкт-Петербурге предлагают 250 тысяч рублей DevOps-инженеру.
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