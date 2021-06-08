Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты сервиса "Работа.ру" назвали самые высокооплачиваемые вакансии с удаленной работой за июнь 2021 года, передает РИА Новости.

Было установлено, что наилучший заработок – до 300 тысяч рублей в месяц – может ожидать аналитиков 1C и глав отдела интернет-маркетинга.

В случае аналитиков речь идет о наличии высшего технического или экономического образования, а также опыта работы с конфигурациями на платформе 1С.

"Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS", – добавили в "Работа.ру".

Соискатели на позицию руководителя отдела интернет-маркетинга должны иметь не менее 3 лет опыта. Им также необходимо предоставить портфолио и продемонстрировать владение навыками копирайтинга, дизайна и принципами работы контекста и таргетинга.

Немногим менее высокооплачиваемая позиция – HR-директор. За работу в такой должности можно получать от 250 тысяч рублей. Порядка 180 тысяч рублей готовы платить менеджеру по работе с клиентами в типографской компании и разработчику полного стека.

Согласно данным исследовательского центра Super Job, наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге в июне текущего года напрямую связаны с IT-сферой. В столице за 300 тысяч рублей ищут IT-архитектора, а в Санкт-Петербурге предлагают 250 тысяч рублей DevOps-инженеру.