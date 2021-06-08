Сергунина рассказала о программе "Мосволонтера" для добровольцев из регионов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России проходят на базе ресурсного центра "Мосволонтер" в период с 7 по 12 июня. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные добровольцы расскажут гостям города о лучших практиках в сфере добровольчества и продемонстрируют собственные проекты.
"На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества", – добавила представитель мэрии.
На стажировку в Москву прибыли представители волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского края, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Волонтерам расскажут о практиках улучшения доступности городской среды, мерах поддержки гражданских инициатив, опыте организации раздельного сбора отходов для последующей переработки. В свободное время гостям столицы покажут город и выставку некоммерческих организаций.
Стажировка для волонтеров организована по программе мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. За последние два года в ней приняли участие более 5 тысяч человек.
Представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко в мае рассказала о начале сбора заявок на конкурс грантов мэра для некоммерческих организаций. Грантовая поддержка рассчитана как на опытные структуры, так и на новые НКО.
Сергунина: на стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов страны
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