Сергунина рассказала о программе "Мосволонтера" для добровольцев из регионов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России проходят на базе ресурсного центра "Мосволонтер" в период с 7 по 12 июня. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные добровольцы расскажут гостям города о лучших практиках в сфере добровольчества и продемонстрируют собственные проекты.

"На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества", – добавила представитель мэрии.

На стажировку в Москву прибыли представители волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского края, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Волонтерам расскажут о практиках улучшения доступности городской среды, мерах поддержки гражданских инициатив, опыте организации раздельного сбора отходов для последующей переработки. В свободное время гостям столицы покажут город и выставку некоммерческих организаций.

Стажировка для волонтеров организована по программе мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. За последние два года в ней приняли участие более 5 тысяч человек.

Представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко в мае рассказала о начале сбора заявок на конкурс грантов мэра для некоммерческих организаций. Грантовая поддержка рассчитана как на опытные структуры, так и на новые НКО.

