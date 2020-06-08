Ученые рассказали, как коронавирус проникает в мозг человека

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Молекулярные биологи из Европы рассказали, что коронавирусная инфекция проникает в клетки человеческого мозга посредством белка нейропилин-1. Об этом сообщает ИА "НСН".

В материале ученых утверждается, что SARS-CoV-2 под силу проникнуть в мозг не только через рецептор ACE2, но и нейропилин-1. Данный белок вырабатывается всеми нервными клетками обонятельного эпителия. Так, потеря обоняния является одним из основных признаков заболевания COVID-19.

Кроме того, в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Людям напомнили, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончалось. При этом в РФ выявили 476 658 случаев COVID-19, вылечились 230 688 человек, скончался 5 971.

Ранее говорилось, что в России провели более 13 миллионов тестов на коронавирус. За сутки было сделано 294 тысячи анализов на COVID-19.