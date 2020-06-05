Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:46

Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на COVID-19 в пунктах сдачи ЕГЭ

общество образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экспресс-тесты на выявление COVID-19 могут появиться в пунктах сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", – говорится в сообщении.

Единый государственный экзамен в 2020 году был смещен по срокам из-за пандемии коронавируса. Согласно новому утвержденному расписанию, тестирование начнется с 3 июля. Все экзамены пройдут с соблюдением необходимых санитарных норм.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что школьники России смогут готовиться к ЕГЭ на столичном портале "Школа большого города". По ее словам, на портале размещены полные диагностические работы, онлайн-задания и психологические консультации.

Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать