Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на COVID-19 в пунктах сдачи ЕГЭ

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Экспресс-тесты на выявление COVID-19 могут появиться в пунктах сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", – говорится в сообщении.

Единый государственный экзамен в 2020 году был смещен по срокам из-за пандемии коронавируса. Согласно новому утвержденному расписанию, тестирование начнется с 3 июля. Все экзамены пройдут с соблюдением необходимых санитарных норм.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что школьники России смогут готовиться к ЕГЭ на столичном портале "Школа большого города". По ее словам, на портале размещены полные диагностические работы, онлайн-задания и психологические консультации.