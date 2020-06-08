Более половины новых заболевших коронавирусом в столице младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице подтвержден 2 001 новый случай заражения COVID-19. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб.
"44,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
За последние сутки в России выявлено 8 985 случаев коронавирусной инфекции.
Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев COVID-19. За последние сутки умерли 112 человек, за весь период – 5 971 человек. За сутки вылечились 3 957 пациентов, за все время – 230 688.
С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед.
Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС, паспорт и прийти в назначенное время. Результаты исследований можно посмотреть онлайн в электронной медицинской карте.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин ранее рассказал, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он.
Как Минздрав рекомендует лечить COVID-19
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