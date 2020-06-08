На Воробьевых горах и Патриках провели ночные вечеринки

В Москве вновь закипела ночная жизнь
Москвичи и гости столицы снова принимают участие в ночной жизни, несмотря на пандемию коронавируса. Так, в выходные отдыхающие собрались на Воробьевых горах. Из автомобилей играла музыка, а молодые люди изучали пейзажи Москвы.
Кроме того, люди гуляли и на Патриарших прудах. Туда приезжали горожане на велосипедах, мотоциклах и личных машинах. Подобные импровизированные вечеринки сопровождались музыкой, едой и громким смехом.
"Боимся, но мы рискуем, кто не рискует тот не пьет шампанское", – делится одна из отдыхающих на Воробьевых горах.
"Но я не скажу, конечно, что со всеми резко хочется обниматься, но да нельзя сидеть дома", – считает один из приехавших на Патриаршие пруды.
Отмечается, что на подобных встречах санитарную дистанцию молодые люди не соблюдают, при этом средства защиты у многих отсутствуют.
До этого Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр Москвы сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.
По-прежнему действует масочный режим, а также требования соблюдения санитарной дистанции. С 1 июня жителям столицы разрешается совершать прогулки, но только по определенному графику. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.
С 12 мая в столице ввели обязательный масочный режим: посещать общественные места или ездить в транспорте нельзя без медицинских масок и перчаток. За нарушение правила на рабочем или в общественном месте граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если же нарушение произошло в такси или общественном транспорте, с виновника смогут взыскать 5 тысяч рублей.
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