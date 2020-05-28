В Москве задержали 13 человек, загоравших на крыше

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В Москве полиция задержала 13 человек, загоравших на лежаках на крыше банка в центре города. В отношении них составлены административные материалы за нарушение самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на крыше здания по адресу: Земляной Вал, 41, строение 1, куда были направлены полицейские. На момент проверки нарушители уже покинули крышу и переместились в квартиру.

Все 13 человек были доставлены в опорные пункты полиции для составления административного материала.

С начала мая более тысяч народных дружинников контролировало соблюдение режима самоизоляции в столице. За это время к общественной работе привлекли более 12 тысяч человек.

За последние сутки в столице подтверждено 2 054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса.