Более тысячи дружинников с начала мая следило за соблюдением самоизоляции в Москве

Фото: ТАСС/Никита Симонов

С начала мая более тысяч народных дружинников контролировало соблюдение режима самоизоляции в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В период проведения майских праздников общественными пунктами охраны порядка и народными дружинниками продолжена работа по профилактике правонарушений и оказанию содействия органам власти в поддержании правопорядка и реализации", – сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве также рассказали, что дружинники работали во всех районах Москвы. Более того, с начала мая к общественной работе привлекли более 12 тысяч человек.

Народные дружинники взаимодействовали с сотрудниками полиции и наблюдали за тем, как москвичи следуют требованию о соблюдении самоизоляции. В частности, бригады патрулировали жилой сектор, зоны отдыха и места возможного массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в майские праздники в Москве задержали более 1200 нарушителей режима самоизоляции. В патрулировании задействованы в том числе вертолеты и катеры.

