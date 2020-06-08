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Общество

08:10

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

У всех пациентов подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего количество умерших пациентов с COVID-19 составляет 2 970 человек.

За прошедшие сутки в России подтверждено 8 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. В 3 458 из них клинических проявлений не было.

На Москву приходится 1 956 новых случаев, на Подмосковье – 754, на Санкт-Петербург – 340. Всего в стране зафиксировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против гриппа в России должна начаться в августе. По его словам, вакцина уже производится. Он объяснил, что с учетом ситуации с коронавирусом вакцинацию лучше начать раньше.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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