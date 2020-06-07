Более 4,4 тысячи военных вылечились от коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 4,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 78 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 457. В течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших.

На 7 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 510 военных с положительными тестами на COVID-19.

Среди курсантов и слушателей вузов болеют 385 военных.

За последние сутки в России подтверждено 8 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. В 3 458 из них клинических проявлений не было.

На Москву приходится 1 956 свежих случаев, на Подмосковье – 754, на Санкт-Петербург – 340. Всего в стране зафиксировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.