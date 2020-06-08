Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 92 тысяч жителей Москвы подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, москвичи смогут проголосовать из дома с 25 июня по 1 июля. Записаться можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 21 июня.
Для заявки потребуется заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС.
Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС. Отмечается, что электронная форма ничем не отличается от бумажного аналога.
Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если нет, нужно выбрать вариант "Нет".
Записаться на электронное голосование по изменениям в Конституцию можно на mos.ru
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования безопасности.
В столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее узнал, что 67 процентов россиян планируют принять участие в голосовании по изменениям в основном законе. При этом 19 процентов респондентов не уверены в решении.
Еще 14 процентов вовсе не планируют идти на голосование. В то же время 61 процент опрошенных отметил, что поддержит поправки в Конституцию. Против высказались 15 процентов, еще 21 процент считает, что этот вопрос не имеет значения.
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