Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 92 тысяч жителей Москвы подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, москвичи смогут проголосовать из дома с 25 июня по 1 июля. Записаться можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 21 июня.

Для заявки потребуется заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС.

Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС. Отмечается, что электронная форма ничем не отличается от бумажного аналога.

Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если нет, нужно выбрать вариант "Нет".

Записаться на электронное голосование по изменениям в Конституцию можно на mos.ru

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования безопасности.

В столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее узнал, что 67 процентов россиян планируют принять участие в голосовании по изменениям в основном законе. При этом 19 процентов респондентов не уверены в решении.

Еще 14 процентов вовсе не планируют идти на голосование. В то же время 61 процент опрошенных отметил, что поддержит поправки в Конституцию. Против высказались 15 процентов, еще 21 процент считает, что этот вопрос не имеет значения.