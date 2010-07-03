Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
"Температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", – рассказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, продюсер находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия.
Сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал журналистам, что медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.
"Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. Он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем", – сообщил Алибасов.
Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Семья приняла решение подать в суд на производителя средства. По их мнению, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то новый вариант – бесцветная жидкость, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.
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