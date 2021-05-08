Депутат Госдумы Петр Толстой призвал россиян присоединиться к акции "Бессмертный полк"

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы Петр Толстой призвал россиян принять участие в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в онлайн-формате.
"Те, кто не успел зарегистрироваться для участия в акции Бессмертный полк - 2021 онлайн, все еще может это сделать через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через сайт "Банк Памяти" до 15:00 9 мая", – написал депутат на своей странице "ВКонтакте".
Парламентарий поделился, что его дед во время войны работал в медицинской службе.
"Мой дед Томара Алексей Михайлович, дважды кавалер Ордена Красной Звезды. Во время войны он был майором медицинской службы, командовал госпиталем", – сказал Толстой.
По его словам, важнейшей задачей нынешнего поколения является защита и сохранение исторической памяти о подвиге советского народа.
"Мы обязаны сохранить священную правду о войне, не позволить ее коверкать во имя политической конъюнктуры. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поколение победителей гордилось своими внуками и правнуками", – добавил депутат.
Ранее стало известно, что заявки на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" можно подавать до 9 мая включительно.
Уточняется, что желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше: к поданным в прошлом году более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых.
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