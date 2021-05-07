Столичные библиотеки подготовили подборку книг о Великой Отечественной войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Библиотеки Москвы подготовили подборку книг о событиях Великой Отечественной войны по случаю грядущего Дня Победы. В нее попало больше 20 произведений советских и российских писателей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это романы и повести Валентина Катаева, Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Виктора Некрасова, Бориса Полевого и других писателей. Эти книги и сегодня не утратили художественную и нравственную ценность: их читают и перечитывают, знакомят с ними молодое поколение", – сказал заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В подборку попали "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого, "Судьба человека" Михаила Шолохова и многие другие не менее известные произведения. Посмотреть их полный перечень и узнать о наличии книг в ближайших читальнях москвичи могут с помощью сервиса "Библиотеки Москвы".

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что столичные библиотеки и другие культурные учреждения столицы подготовили больше 200 мероприятий в честь Дня Победы. Многие из них пройдут в онлайн-формате. Подробное расписание доступно на портале "Онлайн.Библиогород".

