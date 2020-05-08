Участник Massive Attack выпустил авторские принты ради благотворительности

Фото: AP Photo/Keystone, Regina Kuehne

Музыкант Роберт Дель Ная, известный как 3D из группы Massive Attack, выпустил серию своих принтов. Заработанные с продажи деньги он планирует направить в организацию Bristol Food Union, которая помогает британским ресторанам и кафе пережить пандемию коронавируса, сообщает News.ru.

Отпечатанные на листах плотной бумаги и подписанные самим Дель Наей работы продаются в двух экземплярах по 120 фунтов. Десять случайных покупателей получат копии принтов, которые музыкант нарисовал баллончиком.

Скрипачи, пианисты и гитаристы из Австралии, Австрии, Колумбии, Японии и других стран записали в онлайн-формате совместную композицию COVID Romanсe. Автором проекта стал скрипач из Башкирии Марат Габдуллин.

Он хотел донести до слушателей, что у музыки нет границ и творить возможно даже в таких условиях.