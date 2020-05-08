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Культура

05:37

Группа Iron Maiden отменила концерт в Москве

культура концерты досуг город

Фото: TASS/ZUMA/NILSSON RICKARD

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden отменила тур Legacy Of The Beast летом из-за ограничений по коронавирусу.

Как сообщили организаторы гастролей в России, о процедуре возврата билетов объявят по завершении нерабочего периода. Музыканты должны были выступить 30 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга и 2 июля на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Iron Maiden обязательно вернутся в Россию, когда обстановка в мире вновь наладится", – цитирует ТАСС агентство T.C.I. Группа основана в 1975 году и считается одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала.

При этом бывший участник группы Тони Мур и клавишник рок-группы Yes Рик Уейкман примут участие в онлайн-концерте, посвященный 75-летию Победы над нацизмом.

Как рассказали ТАСС организаторы, участие также подтвердили Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина и другие.

Вокалист группы Iron Maiden выступит в Vegas City Hall

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