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Культура

16:46

Iron Maiden приедет в Россию летом 2020 года

культура

Фото: ТАСС/NILSSON RICKARD/Zuma

Легендарная британская хеви-метал-группа Iron Maiden приедет в Россию летом 2020 года. Они выступят в Санкт-Петербурге и в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертной компании NCA, Iron Maiden даст концерты в рамках мирового тура Legacy of the Beast. В Санкт-Петербурге состоится выступление 30 июня в "Ледовом Дворце". В Москве группа выступит 2 июля на "ВТБ Арене".

"С нашего последнего посещения Москвы прошло 4 года, а Санкт-Петербурга – целых 7 лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь! Мы очень гордимся этим шоу и получаем хорошие отклики от множества фанатов, посетивших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке", – отметили музыканты.

Постановка шоу для России точно такая же, как и для других стран в этом туре. Представление основывается на одноименной мобильной игре, которая вдохновила музыкантов на создание шоу. Группа Iron Maiden отметила, что это шоу на сегодня самое сложное технически: над сценой будет парить копия Spitfire во время исполнения песни Aces High, в ходе выступления появятся гигантский Икар, мушкеты, старинные палаши и тонны пиротехники.

Билеты на концерты в России поступят в продажу с 12 ноября.

Группа Iron Maiden существует с 1975 года. Ее идейным вдохновителем и бессменным лидером является бас-гитарист Стив Харрис.

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