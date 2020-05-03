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Москва 24

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Общество

18:29

Музыканты из разных уголков мира сыграли COVID Romanсe

общество культура

Музыканты из разных уголков мира сыграли COVID Romanсe

Скрипач из Башкирии Марат Габдуллин создал проект, благодаря которому сплотил около 30 музыкантов со всего мира, передает телеканал Москва 24.

Скрипачи, пианисты и гитаристы из Австралии, Австрии, Колумбии, Японии собрались и в онлайн-формате записали совместную композицию COVID Romanсe.

Сам автор рассказал, что на подготовку ушло примерно три недели. Для Марата это первый подобный проект. Он хотел донести до слушателей, что у музыки нет границ, и творить возможно даже в таких условиях.

Ранее сообщалось, что грустный бульдог по кличке Биг Поппа стал символом изоляции во время пандемии коронавируса. Фотография бульдога появилась на просторах интернета и сразу же растрогала сотни тысяч пользователей социальных сетей.

Хозяйка собаки – художница по костюмам из Атланты – рассказала, что ее бульдог тяжело переносит одиночество и постоянно смотрит в сторону улицы, где раньше играл с соседскими детьми.

Эта история взволновала каждого из ее подписчиков, в том числе звезду "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Они потребовали все мировое сообщество оставаться дома ради Биг Поппы.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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