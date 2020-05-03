Музыканты из разных уголков мира сыграли COVID Romanсe
Скрипач из Башкирии Марат Габдуллин создал проект, благодаря которому сплотил около 30 музыкантов со всего мира, передает телеканал Москва 24.
Скрипачи, пианисты и гитаристы из Австралии, Австрии, Колумбии, Японии собрались и в онлайн-формате записали совместную композицию COVID Romanсe.
Сам автор рассказал, что на подготовку ушло примерно три недели. Для Марата это первый подобный проект. Он хотел донести до слушателей, что у музыки нет границ, и творить возможно даже в таких условиях.
Ранее сообщалось, что грустный бульдог по кличке Биг Поппа стал символом изоляции во время пандемии коронавируса. Фотография бульдога появилась на просторах интернета и сразу же растрогала сотни тысяч пользователей социальных сетей.
Хозяйка собаки – художница по костюмам из Атланты – рассказала, что ее бульдог тяжело переносит одиночество и постоянно смотрит в сторону улицы, где раньше играл с соседскими детьми.
Эта история взволновала каждого из ее подписчиков, в том числе звезду "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Они потребовали все мировое сообщество оставаться дома ради Биг Поппы.
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