Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей не парковать машины у деревьев и рекламных щитов из-за непогоды. Об этом сказано в сообщении в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Как напомнили в ЦОДД, по прогнозам, в течение дня 8 мая ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. "Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге", – предупредили автомобилистов.
В течение дня синоптики обещают дождь, грозу и сильный ветер. Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололёда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололёд). pic.twitter.com/NIkdRZ3unL
В пресс-службе АМПП, в свою очередь, посоветовали отказаться от поездок на личных авто, напомнив, что "проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов". Скорость ветра в порывах может достигать 13–18 метров в секунду, добавили в АМПП. Автомобилистам также рекомендовали тщательно соблюдать ПДД и не оставлять машины в неположенных местах.
Накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на среду, 8 мая, из-за грозы и ветра, а также высокой вероятности возникновения пожаров. По прогнозам центра погоды "Фобос", за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.
Ранее синоптики сообщили, что в столице установилась по-летнему теплая погода. В частности, 7 мая температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки: потеплело до +24,8 градуса. Это стало самым высоким значением с начала года, отметили специалисты. При этом абсолютный рекорд для 7 мая – плюс 29,2 градуса – был установлен в 1967 году. Кроме того, москвичам пообещали, что суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.
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