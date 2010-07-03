Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей не парковать машины у деревьев и рекламных щитов из-за непогоды. Об этом сказано в сообщении в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Как напомнили в ЦОДД, по прогнозам, в течение дня 8 мая ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. "Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге", – предупредили автомобилистов.

В течение дня синоптики обещают дождь, грозу и сильный ветер. Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололёда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололёд). pic.twitter.com/NIkdRZ3unL — ЦОДД (@gucodd) 8 мая 2019 г.



В пресс-службе АМПП, в свою очередь, посоветовали отказаться от поездок на личных авто, напомнив, что "проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов". Скорость ветра в порывах может достигать 13–18 метров в секунду, добавили в АМПП. Автомобилистам также рекомендовали тщательно соблюдать ПДД и не оставлять машины в неположенных местах.

Накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на среду, 8 мая, из-за грозы и ветра, а также высокой вероятности возникновения пожаров. По прогнозам центра погоды "Фобос", за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в столице установилась по-летнему теплая погода. В частности, 7 мая температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки: потеплело до +24,8 градуса. Это стало самым высоким значением с начала года, отметили специалисты. При этом абсолютный рекорд для 7 мая – плюс 29,2 градуса – был установлен в 1967 году. Кроме того, москвичам пообещали, что суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.