В Москве за сутки госпитализировали 190 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 190 человек с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 83 пациента, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего выявлено 855 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 19 человек, выздоровели 812. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом москвичей превысило 2,5 миллиона.

В России за сутки госпитализировали 3 627 человек с коронавирусом, что на 38,9% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 18 регионах страны, в 66 оно увеличилось. В одном субъекте РФ эпидемиологическая ситуация осталась прежней.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняется вероятность новой волны коронавируса. В связи с этим он призвал граждан соблюдать меры профилактики заболевания, в частности масочный режим. Также глава Минздрава отметил, что нужно продолжать вакцинироваться и регулярно ревакцинироваться.